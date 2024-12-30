В Минобороны заявили об уничтожении украинских дронов и снарядов HIMARS

Минобороны: средства ПВО сбили 4 снаряда HIMARS и 65 дронов ВСУ

За минувшие сутки российские военные уничтожили несколько украинских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и беспилотников. О последних данных из зоны специальной военной операции (СВО) сообщили в Минобороны.

По информации ведомства, средства ПВО сбили четыре реактивных снаряда HIMARS. Также уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Насколько известно, всего с начала СВО российские военные разбили 650 самолетов, 283 вертолета, 38 878 беспилотников, 590 зенитных ракетных комплексов и 20 103 танка. Затем уничтожены 1504 установки РСЗО, 20 093 единицы полевой артиллерии и минометов, 29 644 единицы специальной военной техники.

30 декабря расчет FPV-дрона российских войск «Север» сорвал ротацию ВСУ в Харьковской области. В Минобороны уточнили, что операторы беспилотника заметили пикап украинских военных, который доставлял бойцов на позиции, после чего было решено нанести удар по автомобилю.

Помимо этого, российские войска поразили важные объекты инфраструктуры военных аэродромов Украины. Также войска «Центр» освободили поселение Новооленовка, находящееся южнее Покровска в ДНР.