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00:16, 31 декабря 2024Наука и техника

Космонавты поздравили россиян с Новым годом

Космонавты с борта МКС поздравили россиян с Новым годом
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Находящиеся на борту Международной космической станции (МКС) космонавты поздравили россиян с наступающим Новым годом. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Роскосмоса».

Алексей Овчинин, Иван Вагнер и Александр Горбунов отметили, как важно провести наступающий праздник в кругу семьи и близких. «В круговороте ежедневных забот мы часто забываем, что рядом с нами находятся любящие люди, которые нуждаются в заботе и внимании. Творите добро, дарите счастье и улыбки окружающим!» — сказали космонавты.

30 декабря президент России Владимир Путин поздравил иностранных лидеров с наступающими праздниками — Новым годом и Рождеством.

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