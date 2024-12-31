Накрывший Москву циклон показали из космоса

«Роскосмос» показал космический снимок накрывшего Москву циклона

Госкорпорация «Роскосмос» показала космический снимок циклона, который накрыл снегопадом Москву 31 декабря. Соответствующий кадр разместили в Telegram-канале корпорации.

Отмечается, что снимок сделан гидрометеорологическими спутниками «Электро-Л» и «Арктика-М».

Ранее в декабре стало известно, что в Чувашии после аварийного отключения электроэнергии из-за непогоды десять тысяч человек остались без света. Без электричества осталось более 2,7 тысячи частных жилых домов.

В том же месяце главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала, что в новогоднюю ночь в Москве установится легкий мороз. В новогоднюю ночь температура будет держаться в пределах от минус двух до минус семи градусов.

