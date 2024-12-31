Применение ЛМУР вертолетом Ка-52М показали на видео

Минобороны показало применение ракеты ЛМУР вертолетом Ка-52М

Российский ударный вертолет Ка-52М применил легкую многоцелевую управляемую ракету (ЛМУР) в приграничном районе Курской области. Соответствующий ролик показало Минобороны России в Telegram.

На видео показана установка ракеты на авиационное пусковое устройство АПУ-305 и пуск ракеты. Отмечается, что экипаж вертолета уничтожил пункт временного размещения и личный состав Вооруженных сил Украины в приграничном районе Курской области.

Управляемая ракета ЛМУР («Изделие 305») класса «воздух-поверхность» предназначена для поражения зданий, огневых точек и бронетехники противника. Считается, что дальность полета ракеты составляет более 14 километров. ЛМУР несет боевую часть весом 25 килограммов.

В декабре индустриальный директор кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации «Ростех» Бекхан Оздоев рассказал, что экипажи вертолетов за счет точности ЛМУР могут выбирать, куда именно поразить цель.

В октябре в «Ростехе» сообщили, что ракета «Изделие 305» неуязвима для средств радиоэлектронной борьбы противника. ЛМУР можно использовать в режиме «выстрелил и забыл», телеуправления и инерциальном.