РИА Новости: протестующие накрыли новогодний стол на проспекте Руставели

Протестующие накрыли новогодний стол возле здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

Отмечается, что столы расставлены от площади Свободы до гостиницы Марриот. Протестующие принесли продукты из дома и угощают друг друга сладостями.

Ранее сообщалось, что около тысячи протестующих собираются встретить Новый год у здания парламента в Тбилиси. К празднованию планирует присоединиться бывшая президент Грузии Саломе Зурабишвили.

До этого глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий оценил вступление в должность президента Грузии Михаила Кавелашвили. Он отметил, что жители республики отстояли суверенитет и независимость, при этом стране удалось избежать выхода ситуации за рамки правового поля при передаче власти.