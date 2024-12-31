Семи морякам с задержанного Финляндией танкера запретили покидать страну

AFP: Финляндия запретила покидать страну семи морякам с танкера Eagle S

Финляндия запретила покидать страну семи морякам с задержанного правоохранителями танкера Eagle S, который подозревают в повреждении подводного кабеля. Об этом сообщает Agence France Press (AFP). В состав экипажа входят более 20 человек, это граждане Индии и Грузии.

«Семь членов экипажа, чей статус в уголовном расследовании является статусом подозреваемого, получили запрет на выезд», — заявили в полиции.

Представитель национального бюро расследований Финляндии Элина Катаямаки уточнила, что эта мера принята для того, чтобы не допустить срыва расследования и обеспечить контакт с подозреваемыми.

Ранее полиция Финляндии задержала нефтяной танкер Eagle S под флагом Островов Кука по подозрению в повреждении подводного кабеля EstLink 2. Правоохранители считают, что данное судно якобы является частью российского теневого флота.

