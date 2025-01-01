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12:21, 1 января 2025Россия

Армия России ударила по объекту энергетики ВПК Украины

МО РФ: нанесено поражение объекту энергетики ВПК Украины
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российская армия ударила по объекту энергетики, обеспечивавшему работу предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины. Об этом сообщает Министерство обороны России.

Также ВС РФ нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов, месту сборки безэкипажных катеров и скоплениям живой силы и военной техники противника в 142 районах, уточнили в оборонном ведомстве.

30 декабря Минобороны также сообщило о поражении важных объектов инфраструктуры и военных аэродромов Украины. В частности, удары были нанесены по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса страны.

Между тем глава администрации Черкасской области Игорь Табурец говорил, что ситуация в энергосистеме на Украине крайне сложная. Обстрел российскими войсками украинских энергообъектов привел к проблемам с электрообеспечением, уточнял он.

Ранее МИД Италии объявил о выделении 13 миллионов евро на поддержку энергетики Украины. Это назвали «важным шагом в усилиях по восстановлению энергетических систем», поврежденных во время боевых действий.

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