ФБР назвало терактом наезд на людей автомобиля в Новом Орлеане

ФБР США признало терактом наезд на людей автомобиля в Новом Орлеане

Федеральное бюро расследований (ФБР) США признало терактом инцидент в Новом Орлеане, где водитель на автомобиле въехал в толпу в новогоднюю ночь. Об этом сообщает CNN.

«ФБР работает с нашими партнерами, чтобы расследовать это как акт терроризма», — приводятся слова представителя бюро. При этом ранее в ведомстве отказывались называть произошедшее терактом, притом что мэр города Латойя Кантрелл сразу произнесла этот термин.

Кроме того, ФБР подтвердило, что въехавший в толпу и открывший стрельбу водитель пикапа ликвидирован.

В Новом Орлеане в новогоднюю ночь автомобиль въехал в толпу, как минимум 10 человек стали жертвами. Помимо них, еще 30 человек пострадали.

