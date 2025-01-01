МИД сообщил данные о пострадавших в Новом Орлеане россиянах

Захарова: россиян не оказалось среди пострадавших в Новом Орлеане

Россиян не оказалось среди пострадавших в Новом Орлеане. Такие данные сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, ее цитирует ТАСС.

По ее словам, сейчас нет информации, что среди пострадавших могут быть россияне.

В ночь на 1 января в Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей, а выскочивший затем из него водитель открыл стрельбу. Жертвами стали, по последним данным, 10 человек, еще как минимум 30 пострадали.

Нападавший ликвидирован, его личность и мотивы на данный момент неизвестны.

