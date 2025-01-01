Около 20 человек пострадали от токсичных паров на заводе в США

На сыроваренном заводе в штате Нью-Мехико (США) вышло из строя оборудование, около 20 человек пострадали от отравления токсичными парами. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).
Предварительно, причиной произошедшего стал перелив химикатов в одном из помещений завода. В результате 12 человек были госпитализированы, двое находятся в критическом состоянии. Экстренные службы оперативно устранили последствия бедствия.
Ранее в популярном туристическом городе Ванг Вьенг в Лаосе произошло массовое отравление алкогольными напитками. Шестерых туристов спасти не удалось, а те, кто выжил, описывают пережитое как самые страшные две недели в жизни.