Около 20 человек пострадали от токсичных паров на заводе в США

AP: около 20 человек пострадали от токсичных паров на сыроваренном заводе в США

На сыроваренном заводе в штате Нью-Мехико (США) вышло из строя оборудование, около 20 человек пострадали от отравления токсичными парами. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Предварительно, причиной произошедшего стал перелив химикатов в одном из помещений завода. В результате 12 человек были госпитализированы, двое находятся в критическом состоянии. Экстренные службы оперативно устранили последствия бедствия.

Ранее в популярном туристическом городе Ванг Вьенг в Лаосе произошло массовое отравление алкогольными напитками. Шестерых туристов спасти не удалось, а те, кто выжил, описывают пережитое как самые страшные две недели в жизни.