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10:21, 1 января 2025Спорт

Россиянин Марченко стал первой звездой матча НХЛ

Нападающий «Коламбуса» Марченко сделал дубль и стал первой звездой матча НХЛ
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Bob DeChiara / Imagn Images / Reuters

Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко стал первой звездой матча Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Каролины Харрикейнс». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

24-летний россиянин отметился дублем. «Коламбус» одержал победу по буллитам со счетом 4:3.

Марченко набрал 42-е очко (16 заброшенных шайб и 26 передач) в 38 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Таким образом, форвард повторил собственный рекорд результативности, установленный в прошлом сезоне, когда он записал на свой счет 23 гола и 19 ассистов в 78 играх.

Отечественный хоккеист — лучший по голам и передачам в составе «Коламбуса». Кроме того, он возглавляет рейтинг игроков команды по показателю «плюс-минус». После 38 матчей нынешнего сезона «Блю Джекетс» с 38 очками занимают 10-е место в таблице Западной конференции НХЛ.

Марченко играет в НХЛ с 2022 года. До этого он выступал в Континентальной хоккейной лиге, где представлял петербургский СКА.

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