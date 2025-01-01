Российская шахматистка завоевала бронзу чемпионата мира по блицу

Российская шахматистка Екатерина Лагно стала третьей на чемпионате мира по блицу

Российская шахматистка Екатерина Лагно завоевала бронзу чемпионата мира по блицу, проходившего в Нью-Йорке. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Лагно разделила бронзу с представительницей Индии Рамешбабу Вайшали. В полуфинале россиянка проиграла китаянке Лэй Тинцзе. Та, в свою очередь, в финале уступила соотечественнице Цзюй Вэньцзюнь, которая является действующей чемпионкой мира по классическим шахматам.

Россиянка Валентина Гунина, ставшая первой на предыдущем чемпионате мира по блицу, в этом году выбыла из борьбы в четвертьфинале. Она проиграла Цзюй Вэньцзюнь.

Международная шахматная федерация допускает российских спортсменов до участия в международных соревнованиях. При этом они выступают в нейтральном статусе.