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00:06, 2 января 2025Мир

В США начали расследовать взрыв Cybertruck как возможный теракт

ABC: в США начали расследовать взрыв Cybertruck как возможный теракт
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Daniel Kubirski / Globallookpress.com

Власти расследуют взрыв Tesla Cybertruck у отеля избранного американского лидера Дональда Трампа в Лас-Вегасе как возможный теракт, сообщает ABC News.

Следователи не знают, что стало причиной взрыва, например, было ли что-то не так с транспортным средством или что-то спровоцировало его. Определение того, что стояло за взрывом, является ключевым направлением расследования, говорится в материале.

Источник ABC рассказал, что в автомобиле находилась пиротехника. Следователи пытаются установить, намеревался ли водитель намеренно устроить взрыв.

1 января около отеля в Лас-Вегасе загорелся автомобиль Tesla Cybertruck. В результате жертвой стал человек, который находился в машине. Еще семеро пострадали.

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