Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:22, 1 января 2025Мир

Захарова заявила о безразличии к русофобии

Захарова: россиянам стало все равно на мнение о них за рубежом
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Globallookpress.com

Россиянам стало все равно на мнение о них за рубежом, им безразличны проявления русофобии, убеждена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На эту тему она высказалась в эфире радио Sputnik.

«Нам стало все равно, что они там: русофобят или не русофобят (...) Вас подбешиваем мы? Продолжаете беситься? Сочувствуем. Или не сочувствуем, если это переходит грани разумного», — заявила дипломат.

Она добавила, что согражданам важнее, что чувствуют их собственная страна, у России есть более приоритетные дела.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее призывал наказать Европу всеми доступными средствами. «Европа, превратившаяся в злобную полоумную старуху, стала главным оплотом русофобии в мире», — высказался политик.

Президент России Владимир Путин между тем приравнял русофобию к расизму. По его словам, она ослепляет Запад и лишает его разума. Глава государства указал, что действия США и их сателлитов фактически привели к демонтажу системы европейской безопасности, что порождает риски для всех.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные сумели до Нового года взять под контроль Курахово. Как проходил штурм города в последние дни?

      В России изменились правила перевозки животных в поездах

      Захарова заявила о безразличии к русофобии

      В Киеве раздались взрывы

      У части карт Visa и Mastercard истек срок действия сертификатов безопасности

      В клетках человеческого организма обнаружили «таймер смертности»

      В Приднестровье выключили централизованное отопление

      Над Курской областью сбили украинский беспилотник

      «Газпром» прекратил подачу российского газа через Украину утром 1 января

      В Греции прокомментировали председательство Польши в ЕС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше