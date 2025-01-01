Захарова: россиянам стало все равно на мнение о них за рубежом

Россиянам стало все равно на мнение о них за рубежом, им безразличны проявления русофобии, убеждена официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. На эту тему она высказалась в эфире радио Sputnik.

«Нам стало все равно, что они там: русофобят или не русофобят (...) Вас подбешиваем мы? Продолжаете беситься? Сочувствуем. Или не сочувствуем, если это переходит грани разумного», — заявила дипломат.

Она добавила, что согражданам важнее, что чувствуют их собственная страна, у России есть более приоритетные дела.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее призывал наказать Европу всеми доступными средствами. «Европа, превратившаяся в злобную полоумную старуху, стала главным оплотом русофобии в мире», — высказался политик.

Президент России Владимир Путин между тем приравнял русофобию к расизму. По его словам, она ослепляет Запад и лишает его разума. Глава государства указал, что действия США и их сателлитов фактически привели к демонтажу системы европейской безопасности, что порождает риски для всех.