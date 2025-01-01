Зеленский записал обращение на фоне подсвеченного в цвета флага США монумента

Зеленский сделал обращение на фоне подсвеченного в цвета флага США монумента

Президент Украины Владимир Зеленский записал новогоднее обращение на фоне подсвеченного в цвета флага США монумента «Родина-мать», пишет РИА Новости.

В ходе своей речи он заявлял о важности поддержки Соединенных Штатов и надежде на ее продолжение. Статуя также подсвечивалась флагами других западных государств.

Украинский политик адресовал несколько слов избранному президенту США Дональду Трампу, который вступает в свои полномочия 20 января. Зеленский призвал Трампа «утихомирить» РФ и «принудить» ее к «справедливому миру».

Также в новогоднем обращении Зеленский показал видео, на котором, по его заявлению, были показаны кадры запуска ракеты разработанного украинскими специалистами оперативно-тактического комплекса «Сапсан». Выяснилось, что на кадрах оказался пуск другого боеприпаса.