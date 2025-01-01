Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:51, 1 января 2025Бывший СССР

Зеленский записал обращение на фоне подсвеченного в цвета флага США монумента

Зеленский сделал обращение на фоне подсвеченного в цвета флага США монумента
Алина Гончарова
Алина Гончарова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский записал новогоднее обращение на фоне подсвеченного в цвета флага США монумента «Родина-мать», пишет РИА Новости.

В ходе своей речи он заявлял о важности поддержки Соединенных Штатов и надежде на ее продолжение. Статуя также подсвечивалась флагами других западных государств.

Украинский политик адресовал несколько слов избранному президенту США Дональду Трампу, который вступает в свои полномочия 20 января. Зеленский призвал Трампа «утихомирить» РФ и «принудить» ее к «справедливому миру».

Также в новогоднем обращении Зеленский показал видео, на котором, по его заявлению, были показаны кадры запуска ракеты разработанного украинскими специалистами оперативно-тактического комплекса «Сапсан». Выяснилось, что на кадрах оказался пуск другого боеприпаса.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российский газ прекратили подавать через Украину. В Европе уже предупредили о суровых последствиях

      Непомнящий высказался о решении ФИДЕ разделить победу на ЧМ между ним и Карлсеном

      Над двумя российскими регионами сбили дроны ВСУ

      Кадыров захотел сделать Грозный привлекательным

      Росбанк присоединился к Т-Банку

      Молния ударила в Капитолий США в канун Нового года

      Автомобиль въехал в толпу в новогоднюю ночь в США

      Одной категории россиян автоматически продлят водительские права

      Зеленский записал обращение на фоне подсвеченного в цвета флага США монумента

      Захарова рассказала о вкладе россиян в спасение пляжей Анапы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше