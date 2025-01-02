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03:23, 2 января 2025Мир

Байден рассказал об исполнителе теракта в Новом Орлеане

Байден: исполнитель теракта в Новом Орлеане записал видео с угрозами
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Samuel Corum / Global Look Press

Исполнитель теракта в Новом Орлеане многие годы служил в американской армии, он записал перед вылазкой видео с угрозами, заявил президент США Джо Байден. Об этом пишет ТАСС.

Глава государства рассказал, что он был резервистом сухопутных войск до самых последних лет. «За несколько часов до нападения он опубликовал в социальных сетях видео, где указал, что был вдохновлен ИГИЛ ("Исламское государство", ИГ, запрещена в России) и выразил желание убивать», — подчеркнул Байден.

В городе Новый Орлеан штата Луизиана произошло нападение на людей, пришедших на новогодние гулянья. Водитель пикапа врезался в толпу и начал стрелять.

Полиция установила личность подозреваемого, им оказался 42-летний гражданин США Шамсуд Дин Джаббар, проживавший в штате Техас.

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