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02:03, 2 января 2025Мир

Число погибших в результате теракта в Новом Орлеане возросло

CBS: число погибших в результате теракта в Новом Орлеане возросло до 15 человек
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Pixabay

Число жертв теракта в американском Новом Орлеане возросло до 15 человек, сообщает телеканал CBS со ссылкой на заявление судмедэксперта города Дуайта Маккины.

По его словам, проведение всей процедуры вскрытия займет несколько дней. После завершения и информирования родственников личности погибших будут опубликованы.

В Новом Орлеане в новогоднюю ночь автомобиль въехал в толпу. Изначально сообщалось, что как минимум 10 человек стали жертвами. Помимо них, еще 35 человек пострадали. Подозреваемого в наезде на толпу в Новом Орлеане зовут 42-летний Шамсуд Дин Джаббар.

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