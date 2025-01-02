CBS: число погибших в результате теракта в Новом Орлеане возросло до 15 человек

Число жертв теракта в американском Новом Орлеане возросло до 15 человек, сообщает телеканал CBS со ссылкой на заявление судмедэксперта города Дуайта Маккины.

По его словам, проведение всей процедуры вскрытия займет несколько дней. После завершения и информирования родственников личности погибших будут опубликованы.

В Новом Орлеане в новогоднюю ночь автомобиль въехал в толпу. Изначально сообщалось, что как минимум 10 человек стали жертвами. Помимо них, еще 35 человек пострадали. Подозреваемого в наезде на толпу в Новом Орлеане зовут 42-летний Шамсуд Дин Джаббар.