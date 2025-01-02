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01:41, 2 января 2025Мир

Маск объяснил взрыв Tesla Cybertruck

Маск: взрыв Cybertruck в Лас-Вегасе мог быть вызван бомбой или пиротехникой
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Global Look Press

Миллиардер Илон Маск объяснил, что взрыв электромобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе был вызван большим количеством пиротехники или бомбой, заложенными в авто. Об этом он написал в своем посте в X.

«Вся телеметрия транспортного средства была положительной на момент взрыва», — пояснил Маск, комментируя взрыв электромобиля принадлежащей ему компании Tesla.

1 января около отеля Trump International в Лас-Вегасе загорелся автомобиль Tesla Cybertruck. Жертвой происшествия стал один человек, который находился в машине. Еще семеро пострадали.

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