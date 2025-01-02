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00:16, 2 января 2025Мир

Маск отреагировал на возгорание автомобиля Tesla Cybertruck в Лас-Вегасе

Маск: команда Tesla расследует возгорание автомобиля Cybertruck в Лас-Вегасе
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Imago-images / Globallookpress.com

Американский предприниматель Илон Маск в соцсети X отреагировал на возгорание автомобиля Tesla Cybertruck возле Башни Трампа в Лас-Вегасе.

Бизнесмен подчеркнул, что вся команда высшего звена принадлежащей ему компании-производителя электромобиля расследует происшествие. Дополнительная информация будет обнародована по мере ее появления.

«Мы никогда не видели ничего подобного», — подчеркнул Маск.

1 января около отеля в Лас-Вегасе загорелся автомобиль Tesla Cybertruck. Жертвой происшествия стал человек, который находился в машине. Еще семеро пострадали.

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