Путин 2 января подписал первые в 2025 году документы

Президент РФ Владимир Путин подписал первые в наступившем году документы. Датированные 2 января 2025 года два распоряжения и указ на момент написания материалы были опубликованы на официальном портале правовой информации.

Распоряжения вносят изменения в состав коллегий российских министерств юстиции и иностранных дел, а указ — в положение о Следственном комитете. Глава последнего получает возможность учреждать официальные геральдические знаки ведомства, определять порядок их изготовления и использования.

Ранее в четверг стало известно, что Путин 30 декабря поручил к 1 июня разработать проект основ государственной языковой политики страны. Ответственными в связи с этим назначены советник президента России Елена Ямпольская и премьер-министр Михаил Мишустин.

Законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов будет проработан и рассмотрен в Госдуме (ГД) в приоритетном порядке. Об этом 2 января заявил председатель ГД Вячеслав Володин.