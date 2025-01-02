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17:41, 2 января 2025Россия

Путин подписал первые в наступившем году документы

Путин 2 января подписал первые в 2025 году документы
Дмитрий Воронин

Фото: Сергей Ильин / РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин подписал первые в наступившем году документы. Датированные 2 января 2025 года два распоряжения и указ на момент написания материалы были опубликованы на официальном портале правовой информации.

Распоряжения вносят изменения в состав коллегий российских министерств юстиции и иностранных дел, а указ — в положение о Следственном комитете. Глава последнего получает возможность учреждать официальные геральдические знаки ведомства, определять порядок их изготовления и использования.

Ранее в четверг стало известно, что Путин 30 декабря поручил к 1 июня разработать проект основ государственной языковой политики страны. Ответственными в связи с этим назначены советник президента России Елена Ямпольская и премьер-министр Михаил Мишустин.

Законопроект о защите русского языка и об ограничении использования иностранных слов будет проработан и рассмотрен в Госдуме (ГД) в приоритетном порядке. Об этом 2 января заявил председатель ГД Вячеслав Володин.

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