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03:36, 2 января 2025Бывший СССР

Украинского блогера выкрали после критики Зеленского

Украинского блогера Назарчика забрали в ТЦК за критику Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Украинский блогер Назарчик заявил, что его похитили сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и СБУ якобы за видео, в котором он критикует Владимира Зеленского. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам блогера, сперва его доставили в ТЦК во Львовской области и там избили за просьбу связаться с родственниками. После этого его привезли на полигон в Ровенской области, где мобилизованные живут в палатках без пола, отапливаемых «буржуйками» без каких-либо санитарных условий.

Назарчик также рассказал, что в первые три дня он объявил голодовку, однако над ним лишь посмеялись. «Никакие основные права человека там не действуют — если тебе станет плохо, то всем абсолютно все равно», — отметил он.

Ранее стало известно, что сотрудники ТЦК начали применять новую тактику при поимке украинцев, перемещающихся на автомобилях. Военкомы начали перемещаться по городам и поселкам группами по несколько «бусиков» и легковых машин сразу. Они блокируют машины уклонистов на дорогах, чтобы у тех не было возможности скрыться.

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