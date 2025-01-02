Умерла старейшая в мире олимпийская чемпионка

Старейшая в мире олимпийская чемпионка венгерка Агнеш Келети умерла в 103 года

Старейшая в мире олимпийская чемпионка венгерка Агнеш Келети умерла в 103 года. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, бывшая гимнастка была госпитализирована с пневмонией и скончалась в больнице Будапешта. Отмечается, что 9 января у Келети должен был быть день рождения.

Келети является пятикратной чемпионкой Олимпийских игр. Также на ее счету три серебряные и две бронзовые награды Олимпиады и три медали чемпионатов мира.

31 января 2023 года участник летних Олимпийских игр 1948 года в Лондоне, уругваец Феликс Сьенра умер в возрасте 107 лет. Бывший спортсмен был старейшим участником Олимпиады. Сьенра выступал в парусном спорте.