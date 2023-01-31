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19:32, 31 января 2023Спорт

Умер старейший участник Олимпийских игр

Старейший участник Олимпийских игр, уругваец Феликс Сьенра, умер в 107 лет

Фото: Magdalena Sienra

Участник летних Олимпийских игр 1948 года в Лондоне, уругваец Феликс Сьенра умер в возрасте 107 лет. Об этом сообщает Welt.

По информации источника, бывший спортсмен был старейшим участником Олимпиады. Теперь главным долгожителем из ныне живущих стал немецкий наездник Вилли Бюзинг, которому на данный момент 101 год.

Сьенра выступал в парусном спорте. На Олимпиаде 1948 года спортсмен занял шестое место.

7 мая 2022 года скончался старейший гроссмейстер мира Юрий Авербах. На момент смерти ему было 100 лет.

Анастасия Борисова
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