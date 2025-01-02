В Черкасской области Украины прогремели взрывы

«Страна.ua»: в Каневе Черкасской области Украины прогремели взрывы

Взрывы раздались в Черкасской области Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом написало украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

Уточняется, что взрывы были слышны в городе Канев. Согласно информации онлайн-карты Министерства цифровой трансформации, в Черкасской, Сумской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях Украины звучал сигнал воздушной тревоги.

1 января в Киеве произошло несколько взрывов, работала система противовоздушной обороны. Мэр города Виталий Кличко рассказал о работе средств противовоздушной обороны (ПВО) и призвал граждан оставаться в укрытиях. Деталей политик не привел.

До этого в подконтрольном Украине Запорожье произошла серия взрывов. Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщил, что в городе сработала система ПВО.