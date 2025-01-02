В ДНР взяли в плен польского наемника

Российские бойцы взяли в плен в ДНР воевавшего за ВСУ польского наемника

Бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен в Донецкой народной республике (ДНР) поляка, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Данные о взятии в плен военного подтвердил командир одного из подразделений. Издание намерено разместить видеозапись показаний польского наемника, которая присутствует в распоряжении агентства.

Ранее российский военный рассказал о большом количестве иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, на кураховском направлении. По словам бойца с позывным Парыга, иностранцы встречались чаще, чем украинские солдаты.

До этого стало известно, что в зоне проведения спецоперации было ликвидировано 6,5 тысячи иностранных наемников ВСУ.

