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08:33, 2 января 2025Бывший СССР

В ДНР взяли в плен польского наемника

Российские бойцы взяли в плен в ДНР воевавшего за ВСУ польского наемника
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен в Донецкой народной республике (ДНР) поляка, воевавшего на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает РИА Новости.

Данные о взятии в плен военного подтвердил командир одного из подразделений. Издание намерено разместить видеозапись показаний польского наемника, которая присутствует в распоряжении агентства.

Ранее российский военный рассказал о большом количестве иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ, на кураховском направлении. По словам бойца с позывным Парыга, иностранцы встречались чаще, чем украинские солдаты.

До этого стало известно, что в зоне проведения спецоперации было ликвидировано 6,5 тысячи иностранных наемников ВСУ.

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