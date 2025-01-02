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05:07, 2 января 2025Мир

В ООН осудили теракт в Новом Орлеане

Генсек ООН Гутерриш решительно осудил теракт в Новом Орлеане
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Антониу Гутерриш

Антониу Гутерриш . Фото: Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерриш выразил решительное осуждение теракту в Новом Орлеане. Его слова приводит ТАСС.

В сообщении пресс-службы Гутерриша отмечается, что он решительно осудил теракт в Новом Орлеане, в результате которого «погибли по меньшей мере 15 человек, а получили травмы еще 30». Он также выразил соболезнования семьям и близким погибших, а также жителям штата Луизиана и гражданам США. Кроме того, Гутерриш пожелал выздоровления пострадавшим.

В новогоднюю ночь в Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу. Подозреваемым является 42-летний Шамсуд Дин Джаббар.

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