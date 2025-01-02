В Венгрии призвали к досрочным выборам

Оппонент Орбана Мадьяр призвал к досрочным выборам в Венгрии

Парламентские выборы в Венгрии, запланированные на 2026 год, необходимо провести раньше этого срока, призвал оппозиционный политик Петер Мадьяр, возглавляющий центристскую партию «Уважение и свобода» («Тиса»). Об этом пишет Bloomberg.

По словам политика, правоконсервативная партия «Фидес» премьера Виктора Орбана теряет популярность, об этом свидетельствуют опросы.

«Пусть будут новые выборы, чтобы вернуть народу право решать свою судьбу», — обратился оппонент Орбана к главе правительства. Как отметило издание, лидер оппозиции впервые призвал к проведению досрочных выборов.

Ранее Орбан заявил, что США выйдут из конфликта на Украине после инаугурации и вступления в должность президента страны Дональда Трампа.