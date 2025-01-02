Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
05:27, 2 января 2025Мир

В Венгрии призвали к досрочным выборам

Оппонент Орбана Мадьяр призвал к досрочным выборам в Венгрии
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Виктор Орбан

Виктор Орбан. Фото: Attila Volgyi / Globallookpress.com

Парламентские выборы в Венгрии, запланированные на 2026 год, необходимо провести раньше этого срока, призвал оппозиционный политик Петер Мадьяр, возглавляющий центристскую партию «Уважение и свобода» («Тиса»). Об этом пишет Bloomberg.

По словам политика, правоконсервативная партия «Фидес» премьера Виктора Орбана теряет популярность, об этом свидетельствуют опросы.

«Пусть будут новые выборы, чтобы вернуть народу право решать свою судьбу», — обратился оппонент Орбана к главе правительства. Как отметило издание, лидер оппозиции впервые призвал к проведению досрочных выборов.

Ранее Орбан заявил, что США выйдут из конфликта на Украине после инаугурации и вступления в должность президента страны Дональда Трампа.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Возле отеля Трампа в Лас-Вегасе взорвался автомобиль Tesla Cybertruck. Инцидент расследуют как возможный теракт

      В Венгрии призвали к досрочным выборам

      Российские военные уничтожили три танка ВСУ в Курской области

      В ООН осудили теракт в Новом Орлеане

      Пушков заявил о возможном аудите на Украине

      Пленный рассказал о переводе ВСУ в пехоту каждого пятого военного медика

      В Японии призвали восстановить мир любой ценой

      Полиция Лас-Вегаса высказалась о возможной связи взрыва Cybertruck с ИГ

      Cybertruck удалось минимизировать ущерб при взрыве в Лас-Вегасе

      Украинского блогера выкрали после критики Зеленского

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше