Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:49, 2 января 2025Бывший СССР

Зеленский ответил на вопрос о переизбрании

Зеленский: переизбрание не является для меня сегодняшней целью
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: President of Ukraine / IMAGO / Global Look Press

Владимир Зеленский ответил на вопрос о возможном переизбрании. Об этом он заявил в интервью на украинском телемарафоне, передает РИА Новости.

«Не знаю, как закончится эта война. Если я сделаю больше, чем могу — тогда, наверное, я буду смотреть на это решение более позитивно. Для меня сегодня это не является фокусом, для меня это не является сегодняшней целью», — сказал он.

До этого Зеленский заявил, что с целью поддержки новых властей Сирии Украина «будет коммуницировать с европейцами и США», а также сообщил о готовящемся возобновлении дипломатических отношений двух государств.

Ранее Зеленский назвал остановку транзита российского газа через Украину «одним из самых крупных поражений Москвы». «Превращение энергоносителей в оружие и циничный энергетический шантаж партнеров — это то, что лишило Россию наиболее привлекательного для нее и географически доступного рынка», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский ответил на вопрос о переизбрании

      В Подмосковье нашли осквернителей Вечного огня

      На Украине сотрудники военкомата сломали мужчине ногу

      Стало известно об обсуждении Байденом ударов по ядерным объектам Ирана

      В ФБР сообщили о трудностях в установлении мотивов подозреваемого в подрыве Tesla

      Депутат Милонов зашел в бордель и рассказал о необычной находке

      Зеленский признал продвижение армии России

      Подозреваемый в подрыве Tesla у отеля Трампа служил на Украине

      Байден начал выступление после теракта в США с шутки

      В Словакии призвали закрыть «дерзкой» Украине вход в ЕС и НАТО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше