Зеленский ответил на вопрос о переизбрании

Зеленский: переизбрание не является для меня сегодняшней целью

Владимир Зеленский ответил на вопрос о возможном переизбрании. Об этом он заявил в интервью на украинском телемарафоне, передает РИА Новости.

«Не знаю, как закончится эта война. Если я сделаю больше, чем могу — тогда, наверное, я буду смотреть на это решение более позитивно. Для меня сегодня это не является фокусом, для меня это не является сегодняшней целью», — сказал он.

До этого Зеленский заявил, что с целью поддержки новых властей Сирии Украина «будет коммуницировать с европейцами и США», а также сообщил о готовящемся возобновлении дипломатических отношений двух государств.

Ранее Зеленский назвал остановку транзита российского газа через Украину «одним из самых крупных поражений Москвы». «Превращение энергоносителей в оружие и циничный энергетический шантаж партнеров — это то, что лишило Россию наиболее привлекательного для нее и географически доступного рынка», — сказал он.