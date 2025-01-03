Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:18, 3 января 2025Наука и техника

Новую комету ATLAS получится увидеть с Земли без бинокля

РИА Новости: новая комета ATLAS будет видна с Земли без бинокля
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Filios Sazeides / Unsplash

Комета C/2024 G3 (ATLAS) пролетит рядом с Солнцем 13 января и в случае, если она переживет сближение, станет видна жителям Земли без бинокля. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий.

Эксперт отметил, что данная комета была открыта с помощью того же телескопа, что и комета C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, которую можно было увидеть невооруженным взглядом в октябре 2024 года.

«Условия наблюдения этой кометы хуже, чем у той, что посетила нас осенью. Дело в том, что она пролетает близко к Солнцу, в 4 раза ближе, чем Меркурий», — объяснил он.

Как утверждает Короткий, условия наблюдения C/2024 G3 будут лучше в южном полушарии Земли, однако, вероятно, что она будет видна и для жителей северного полушария. Ближайшие дни должны уточнить возможный блеск кометы и условия видимости, добавил специалист.

Ранее россияне поделились снимками C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS. Жители Калининграда стали свидетелями самой яркой за 100 лет кометы. При этом уточняется, что полет небесного тела можно было легко увидеть невооруженным глазом.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Беженка рассказала об угрозах ВСУ расправиться со «ждунами» из Селидово

      В Турции призвали к немедленному прекращению огня на Украине

      В Киеве раздались взрывы

      Новую комету ATLAS получится увидеть с Земли без бинокля

      В ШОС рассказали о создании собственной валюты

      В США заявили о превращении G7 в посмешище из-за России

      Тайвань зафиксировал приближение более 20 самолетов Китая

      Погибший в рукопашной боец ВСУ назвал российского военного лучшим в мире

      В США раскрыли положение ВСУ в Курской области

      В Госдуме ответили на слова главы офиса Зеленского о переговорах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше