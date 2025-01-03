Новую комету ATLAS получится увидеть с Земли без бинокля

РИА Новости: новая комета ATLAS будет видна с Земли без бинокля

Комета C/2024 G3 (ATLAS) пролетит рядом с Солнцем 13 января и в случае, если она переживет сближение, станет видна жителям Земли без бинокля. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель обсерватории Ка-Дар и астрофермы «Астроверты» Стас Короткий.

Эксперт отметил, что данная комета была открыта с помощью того же телескопа, что и комета C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS, которую можно было увидеть невооруженным взглядом в октябре 2024 года.

«Условия наблюдения этой кометы хуже, чем у той, что посетила нас осенью. Дело в том, что она пролетает близко к Солнцу, в 4 раза ближе, чем Меркурий», — объяснил он.

Как утверждает Короткий, условия наблюдения C/2024 G3 будут лучше в южном полушарии Земли, однако, вероятно, что она будет видна и для жителей северного полушария. Ближайшие дни должны уточнить возможный блеск кометы и условия видимости, добавил специалист.

Ранее россияне поделились снимками C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS. Жители Калининграда стали свидетелями самой яркой за 100 лет кометы. При этом уточняется, что полет небесного тела можно было легко увидеть невооруженным глазом.