Стало известно о длинных очередях машин на границе Калининграда с Польшей

На границе России и Польши выстроились длинные очереди машин

На российско-польском участке госграницы в Калининградской области скопились десятки автомобилей. Очередь из машин образовалась по направлению на выезд из России. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

«3 января из-за неритмичной работы польской стороны перед пунктом пропуска Мамоново-2 наблюдается скопление около 30–40 легковых автомобилей. Пост работает в штатном режиме», ― сказано в заявлении.

Отмечается, что для ускорения пересечения границы вдвое увеличили число сотрудников таможенного поста, также работают все полосы.

Как уточняется, на пункте пропуска находится еще 60 автомобилей, оформленных российскими таможенниками и пограничниками, но не принятых польской стороной. Как объяснили в Росгранстрое, увеличение транспортного потока в период праздников обусловлено возвращением граждан из Калининградской области в Польшу и Германию.

В конце прошлого года сообщалось, что в селе Верхний Ларс Северной Осетии образовалась пробка с тысячами автомобилей. Причиной осложнения движения на кавказских дорогах стали обильные снегопады. Накануне проезд в Грузию был закрыт из-за непогоды.

