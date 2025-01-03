Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:05, 3 января 2025Экономика

Стало известно о длинных очередях машин на границе Калининграда с Польшей

На границе России и Польши выстроились длинные очереди машин
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

На российско-польском участке госграницы в Калининградской области скопились десятки автомобилей. Очередь из машин образовалась по направлению на выезд из России. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

«3 января из-за неритмичной работы польской стороны перед пунктом пропуска Мамоново-2 наблюдается скопление около 30–40 легковых автомобилей. Пост работает в штатном режиме», ― сказано в заявлении.

Отмечается, что для ускорения пересечения границы вдвое увеличили число сотрудников таможенного поста, также работают все полосы.

Как уточняется, на пункте пропуска находится еще 60 автомобилей, оформленных российскими таможенниками и пограничниками, но не принятых польской стороной. Как объяснили в Росгранстрое, увеличение транспортного потока в период праздников обусловлено возвращением граждан из Калининградской области в Польшу и Германию.

В конце прошлого года сообщалось, что в селе Верхний Ларс Северной Осетии образовалась пробка с тысячами автомобилей. Причиной осложнения движения на кавказских дорогах стали обильные снегопады. Накануне проезд в Грузию был закрыт из-за непогоды.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Полковник назвал три приоритетные задачи России в зоне СВО

      Чубайс выпил водки и закусил селедкой

      Задержан обвиняемый по делу о гибели солиста One Direction

      В российском регионе уничтожили БПЛА

      Еще один беспилотник сбили в Брянской области

      В США произошло ДТП между роботакси и роботом-доставщиком

      Стало известно о длинных очередях машин на границе Калининграда с Польшей

      Стало известно о росте тарифов ЖКХ в 2025 году

      Захарова отреагировала на призыв Бербок убрать военные базы России из Сирии

      В Германии высказались о завершении конфликта на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше