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11:51, 3 января 2025Спорт

Тренер сборной Украины объяснил снятие команды с «Тур де Ски»

Тренер Пуцко о снятии сборной Украины с «Тур де Ски»: очень сложные соревнования
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Federico Modica / NordicFocus / Getty Images

Главный тренер сборной Украины Александр Пуцко объяснил снятие команды с многодневной лыжной гонки «Тур де Ски». Его комментарий приводит Sport.ua.

Пуцко рассказал, что изначально было запланировано участие только в начальных этапах «Тур де Ски» и это подтверждает соответствующая документация. По его словам, организаторы знали об этом, но пресса раздула скандал.

«В начале "Тур де Ски" стартовали 100 мужчин, а осталось 82. Все равно все снимались понемногу. Также и среди женщин многие снялись. А почему такой резонанс с нами? Это очень сложные соревнования и все», — заявил он. Пуцко добавил, что украинская команда была представлена в основном юниорами.

Ранее сообщалось, что сборная Украины в полном составе покинула турнир. Ни один спортсмен не вышел на старт четвертого этапа.

Россияне не принимают участие в международных лыжных турнирах из-за санкций со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS). Ограничения впервые были наложены в марте 2022 года и действуют до настоящего момента.

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