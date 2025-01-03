Тренер сборной Украины объяснил снятие команды с «Тур де Ски»

Тренер Пуцко о снятии сборной Украины с «Тур де Ски»: очень сложные соревнования

Главный тренер сборной Украины Александр Пуцко объяснил снятие команды с многодневной лыжной гонки «Тур де Ски». Его комментарий приводит Sport.ua.

Пуцко рассказал, что изначально было запланировано участие только в начальных этапах «Тур де Ски» и это подтверждает соответствующая документация. По его словам, организаторы знали об этом, но пресса раздула скандал.

«В начале "Тур де Ски" стартовали 100 мужчин, а осталось 82. Все равно все снимались понемногу. Также и среди женщин многие снялись. А почему такой резонанс с нами? Это очень сложные соревнования и все», — заявил он. Пуцко добавил, что украинская команда была представлена в основном юниорами.

Ранее сообщалось, что сборная Украины в полном составе покинула турнир. Ни один спортсмен не вышел на старт четвертого этапа.

Россияне не принимают участие в международных лыжных турнирах из-за санкций со стороны Международной федерации лыжного спорта (FIS). Ограничения впервые были наложены в марте 2022 года и действуют до настоящего момента.