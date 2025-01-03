В Раде раскритиковали Зеленского за перенос Рождества

Депутат Дубинский раскритиковал Владимира Зеленского за перенос Рождества

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского перенести дату Рождества. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В июле 2023 года Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества в стране с 7 января на 25 декабря по западному образцу. В связи со скорым днем рождения украинского президента, 25 января, и его новой религиозной политикой Дубинский задал ему неудобный вопрос.

«Владимир Александрович, позвольте уточнить, а вы свой день рождения в этом году тоже на 14 дней раньше теперь будете праздновать, или это нововведение коснулось только Иисуса Иосифовича?» — спросил Зеленского депутат.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Вселенским патриархом Варфоломеем. Зеленский отметил, что поговорил с патриархом Константинопольским об укреплении поддержки страны среди мирового религиозного сообщества.