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12:34, 3 января 2025Бывший СССР

В Раде раскритиковали Зеленского за перенос Рождества

Депутат Дубинский раскритиковал Владимира Зеленского за перенос Рождества
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский раскритиковал решение президента Украины Владимира Зеленского перенести дату Рождества. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

В июле 2023 года Зеленский подписал закон о переносе празднования Рождества в стране с 7 января на 25 декабря по западному образцу. В связи со скорым днем рождения украинского президента, 25 января, и его новой религиозной политикой Дубинский задал ему неудобный вопрос.

«Владимир Александрович, позвольте уточнить, а вы свой день рождения в этом году тоже на 14 дней раньше теперь будете праздновать, или это нововведение коснулось только Иисуса Иосифовича?» — спросил Зеленского депутат.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Вселенским патриархом Варфоломеем. Зеленский отметил, что поговорил с патриархом Константинопольским об укреплении поддержки страны среди мирового религиозного сообщества.

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