Задержанного комментатора Рабаданова отпустили под домашний арест

Задержанного в Махачкале комментатора Рабаданова отпустили под домашний арест

Общественника и известного спортивного комментатора Рамазана Рабаданова отпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Адвокаты Рабаданова просили перевести его из СИЗО из-за проблем со здоровьем. Суд принял их аргументы и изменил меру пресечения для задержанного.

О поимке Рабаданова в Махачкале, Дагестан, стало известно вечером седьмого ноября. Он общался с экстремистами и вел антироссийскую деятельность.

Ранее сообщалось, что Рабаданов также попал под подозрение в связи с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.