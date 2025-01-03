Задержанного комментатора Рабаданова отпустили под домашний арест

Общественника и известного спортивного комментатора Рамазана Рабаданова отпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.
Адвокаты Рабаданова просили перевести его из СИЗО из-за проблем со здоровьем. Суд принял их аргументы и изменил меру пресечения для задержанного.
О поимке Рабаданова в Махачкале, Дагестан, стало известно вечером седьмого ноября. Он общался с экстремистами и вел антироссийскую деятельность.
Ранее сообщалось, что Рабаданов также попал под подозрение в связи с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.