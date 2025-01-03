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12:54, 3 января 2025Силовые структуры

Задержанного комментатора Рабаданова отпустили под домашний арест

Задержанного в Махачкале комментатора Рабаданова отпустили под домашний арест
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Общественника и известного спортивного комментатора Рамазана Рабаданова отпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Адвокаты Рабаданова просили перевести его из СИЗО из-за проблем со здоровьем. Суд принял их аргументы и изменил меру пресечения для задержанного.

О поимке Рабаданова в Махачкале, Дагестан, стало известно вечером седьмого ноября. Он общался с экстремистами и вел антироссийскую деятельность.

Ранее сообщалось, что Рабаданов также попал под подозрение в связи с незаконным оборотом оружия и боеприпасов.

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