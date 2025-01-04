МИД России приветствовал доклад ООН с критикой действий Киева в отношении УПЦ

Власти России приветствуют доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) с критикой действий Киева в отношении Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом говорится в заявлении посла по особым поручениям МИД России Геннадия Аскальдовича, опубликованном на сайте ведомства.

По его словам, главным выводом доклада в указанной части стало отсутствие достаточного обоснования со стороны властей Украины по поводу жестких мер, принятых в отношении религиозной структуры. Речь идет о законе, вступившем в силу в сентябре прошлого года, который делает возможным запрет деятельности УПЦ.

Аскальдович возмутился тем, что Украина традиционно объясняет действия активностью Москвы, «которая якобы систематически использует религию как инструмент в своей захватнической войне против Украины». Он подчеркнул, что «каждому здравомыслящему человеку» очевидно нарушение в республике известных международно-правовых документов в части свободы вероисповедания.

При этом российский дипломат уверен, что оперативная реакция Украины на этот доклад говорит о достижении критикой ООН цели. Он также назвал выводы УВКПЧ долгожданными, не объяснив, чем они отличаются от предыдущих заявлений органа.

УВКПЧ ООН не в первый раз критикует Киев за отношение к Украинской православной церкви. В частности, такой подход преобладал в документе от марта 2023 года. Тогда официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко призвал ООН воздержаться от несбалансированных политических оценок и основываться на фактах, а также заметил, что свобода вероисповедания не тождественна праву заниматься деятельностью, подрывающей национальную безопасность.

Комментируя текущий доклад в части УПЦ, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец напомнил, что положения закона подвергшегося критике никак не ограничивают право на свободу совести и вероисповедания, а направлены, в частности, на ликвидацию зависимости украинских церквей от Русской православной церкви (РПЦ).

