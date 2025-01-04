Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:17, 4 января 2025Россия

Россия поддержала доклад ООН с критикой Украины

МИД России приветствовал доклад ООН с критикой действий Киева в отношении УПЦ
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
Геннадий Аскальдович

Геннадий Аскальдович. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Власти России приветствуют доклад Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) с критикой действий Киева в отношении Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом говорится в заявлении посла по особым поручениям МИД России Геннадия Аскальдовича, опубликованном на сайте ведомства.

По его словам, главным выводом доклада в указанной части стало отсутствие достаточного обоснования со стороны властей Украины по поводу жестких мер, принятых в отношении религиозной структуры. Речь идет о законе, вступившем в силу в сентябре прошлого года, который делает возможным запрет деятельности УПЦ.

Аскальдович возмутился тем, что Украина традиционно объясняет действия активностью Москвы, «которая якобы систематически использует религию как инструмент в своей захватнической войне против Украины». Он подчеркнул, что «каждому здравомыслящему человеку» очевидно нарушение в республике известных международно-правовых документов в части свободы вероисповедания.

При этом российский дипломат уверен, что оперативная реакция Украины на этот доклад говорит о достижении критикой ООН цели. Он также назвал выводы УВКПЧ долгожданными, не объяснив, чем они отличаются от предыдущих заявлений органа.

УВКПЧ ООН не в первый раз критикует Киев за отношение к Украинской православной церкви. В частности, такой подход преобладал в документе от марта 2023 года. Тогда официальный представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко призвал ООН воздержаться от несбалансированных политических оценок и основываться на фактах, а также заметил, что свобода вероисповедания не тождественна праву заниматься деятельностью, подрывающей национальную безопасность.

Комментируя текущий доклад в части УПЦ, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец напомнил, что положения закона подвергшегося критике никак не ограничивают право на свободу совести и вероисповедания, а направлены, в частности, на ликвидацию зависимости украинских церквей от Русской православной церкви (РПЦ).

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ предотвратила теракт в Екатеринбурге

      Признания готовивших теракт в Екатеринбурге попали на видео

      Россия поддержала доклад ООН с критикой Украины

      Польский наемник рассказал о воюющей за Киев «сборной мира» из иностранного легиона

      Бывший российский теннисист ответил на вопрос о сожалении из-за смены гражданства

      В Кремле ответили на запрос Вучича о переговорах с Путиным

      Победивший бойца ВСУ в схватке на ножах штурмовик попал под дружественный огонь

      Российские войска взяли под контроль село Надия в ЛНР

      Кандидата в польские президенты обвинили в желании вывести Польшу из ЕС

      Российский штурмовик подслушал переговоры бойцов ВСУ 

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше