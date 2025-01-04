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10:57, 4 января 2025Россия

Аэропорт Пулково возобновил прием и отправку рейсов

Пулково возобновил прием и отправку рейсов после вторых за сутки ограничений
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Петербургский аэропорт Пулково возобновил работу после того, как Росавиация сняла ограничения на прием и отправку рейсов. О соответствующем разрешении в Telegram-канале сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.

Взлет и посадка запрещались с 7:45 до 10:15 по московскому времени. С начала субботы, 4 января, это уже вторые вводившиеся ограничения. Их причины не назывались, однако одновременно власти сообщали о наличии беспилотников в воздушном пространстве Ленинградской области, которые впоследствии были сбиты.

За время вторых ограничений на запасные аэродромы ушли 20 самолетов, совершавших рейсы в Пулково. Названия аэродромов не указаны.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что силы ПВО сбили сначала один, а затем второй беспилотник в районе Лужской губы Финского залива. По его словам, второй БПЛА двигался через Псковскую область. Разрушений на земле и пострадавших нет.

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