Аэропорт Пулково возобновил прием и отправку рейсов

Пулково возобновил прием и отправку рейсов после вторых за сутки ограничений

Петербургский аэропорт Пулково возобновил работу после того, как Росавиация сняла ограничения на прием и отправку рейсов. О соответствующем разрешении в Telegram-канале сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.

Взлет и посадка запрещались с 7:45 до 10:15 по московскому времени. С начала субботы, 4 января, это уже вторые вводившиеся ограничения. Их причины не назывались, однако одновременно власти сообщали о наличии беспилотников в воздушном пространстве Ленинградской области, которые впоследствии были сбиты.

За время вторых ограничений на запасные аэродромы ушли 20 самолетов, совершавших рейсы в Пулково. Названия аэродромов не указаны.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал, что силы ПВО сбили сначала один, а затем второй беспилотник в районе Лужской губы Финского залива. По его словам, второй БПЛА двигался через Псковскую область. Разрушений на земле и пострадавших нет.