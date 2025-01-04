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08:56, 4 января 2025Экономика

Россиянам рассказали об оплате больничного в новогодние праздники

Профессор Виноградов: при расчете больничного учитывают среднедневной заработок
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press

Доктор юридических наук, декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов рассказал россиянам, как оплачивается больничный в новогодние праздники. Об этом пишет агентство RT.

Эксперт напомнил, что для получения выплаты работнику необходимо оформить больничный лист, обратившись в поликлинику. При расчете учитывают среднедневную заработную плату, количество дней заболевания и страховой стаж. Так, чем дольше сотрудник проработал, тем больше будет сумма выплаты.

То есть при стаже менее пяти лет пособие составляет 60 процентов среднего заработка, от пяти до восьми лет — 80 процентов и при стаже более восьми лет — 100 процентов, отметил Виноградов.

Эксперт также пояснил, что среднедневной заработок считают, исходя из доходов работника за два года, предшествующих дате начала заболевания. Так, если больничный лист открыт начиная с 1 января 2025 года, то будут учтены 2024 и 2023 года, а если в конце 2024 года, тогда в расчет войдут 2023 и 2022 года.

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