Макгрегор намекнул на бой с блогером Полом

Конор Макгрегор опубликовал пост с намеком на бой с блогером Полом

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор опубликовал пост с намеком на бой с американским блогером Логаном Полом. Публикация была сделана в личном аккаунте ирландца в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«$ 250 млн. #ЯИду», — написал Макгрегор и прикрепил фотографию американского блогера Логана Пола, который провел несколько боев в боксе.

Ранее появлялась неофициальная информация, что Макгрегор и Пол проведут бой по правилам бокса в Индии. Поединок может носить статус профессионального.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе. Он провел 28 боев по правилам ММА, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Последний бой он провел в 2021 году, уступив Дастину Порье в результате травмы.

Пол летом 2021 года проводил поединок по правилам бокса с бывшим чемпионом мира в пяти дивизионах Флойдом Мейвезером-младшим. Победитель того боя назван не был.