Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Трактор
2:0
Завершен
Автомобилист
Фонбет Чемпионат КХЛ
УНИКС
75:71
Завершен
Зенит
Единая лига ВТБ|Регулярный чемпионат
Локомотив
4:1
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
ПСЖ
0:0
Перерыв
live
Монако
Суперкубок Франции 2024|Финал
Ливерпуль
0:0
Перерыв
live
Манчестер Юнайтед
Англия — Премьер-лига|20-й тур
Рома
Сегодня
22:45 (Мск)
Лацио
Италия — Серия А|19-й тур
20:09, 5 января 2025Спорт

Макгрегор намекнул на бой с блогером Полом

Конор Макгрегор опубликовал пост с намеком на бой с блогером Полом
Илья Костин
Илья Костин (Редактор отдела «Спорт»)
Конор Макгрегор

Конор Макгрегор. Фото: Andrew Couldridge / Reuters

Ирландский боец смешанных единоборств (ММА) Конор Макгрегор опубликовал пост с намеком на бой с американским блогером Логаном Полом. Публикация была сделана в личном аккаунте ирландца в Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«$ 250 млн. #ЯИду», — написал Макгрегор и прикрепил фотографию американского блогера Логана Пола, который провел несколько боев в боксе.

Ранее появлялась неофициальная информация, что Макгрегор и Пол проведут бой по правилам бокса в Индии. Поединок может носить статус профессионального.

Макгрегор — бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком и полулегком весе. Он провел 28 боев по правилам ММА, в которых одержал 22 победы и потерпел шесть поражений. Последний бой он провел в 2021 году, уступив Дастину Порье в результате травмы.

Пол летом 2021 года проводил поединок по правилам бокса с бывшим чемпионом мира в пяти дивизионах Флойдом Мейвезером-младшим. Победитель того боя назван не был.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о запуске ВСУ воздушного «шара-террориста» в Курской области

      Украина заняла последнее место по рейтингу IQ в Европе

      Детекторы не смогли засечь атаковавший машину с журналистами в ДНР дрон ВСУ

      Макгрегор намекнул на бой с блогером Полом

      ВСУ нанесли удар по журналистам по сговору

      Анатолий Вассерман назвал дату возрождения СССР

      Спецназ Росгвардии снял уничтожение колонны танков ВСУ под Курском на видео

      Лучший бомбардир в истории сборной Уругвая отговорил человека от суицида

      Моргенштерн рассказал о планах лечь в рехаб в ближайшее время

      В Нововоронежской АЭС рассказали о работе после удара БПЛА

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше