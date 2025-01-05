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10:25, 5 января 2025Силовые структуры

У бывшего губернатора российского региона начали конфисковывать имущество

У экс-губернатора Пензенской области Белозерцева конфискуют имущество
Александра Д Борисова
Александра Д Борисова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

У экс-губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева конфискуют имущество. Его долги превышают 8,4 миллиарда рублей, передает РИА Новости.

Конфискации подлежат деньги, украшения и наручные часы Longines, Omega, Rolex, Chaumet и Jaquet Droz. Отмечается, что общая стоимость одних только часов превышает 9,6 миллиона рублей.

По версии следствия, с июня 2019-го по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от главы группы фармацевтических компаний «Биотэк» Бориса Шпигеля и его супруги Евгении 30 миллионов рублей в виде денег, имущества и услуг. В частности, супруги подарили экс-губернатору часы Breguet стоимостью 5,7 миллиона рублей за покровительство их фармацевтическому бизнесу.

В прошлом году Белозерцева, виновного в коррупции и хранении оружия, приговорили к 12 годам колонии. В тот же день суд назначил Шпигелю 11 лет лишения свободы за дачу взяток бывшему главе региона.

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