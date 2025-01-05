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15:00, 5 января 2025Силовые структуры

Троих задержанных за подготовку теракта подростков арестовали в Екатеринбурге

ТАСС: готовивших теракт троих подростков арестовали до 21 февраля
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: ЦОС ФСБ России

В Екатеринбурге до 21 февраля арестовали троих подростков, задержанных за подготовку теракта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Ленинского районного суда.

Двух 17-летних студентов колледжа и их 16-летнего подельника обвиняют в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и подготовке теракта. 5 января суд удовлетворил ходатайства следователя и заключил обвиняемых под стражу.

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Ранее стало известно, что, по версии следствия, студенты приобрели компоненты и изготовили взрывчатку, а также электродетонатор, которые сообщник носил в своем рюкзаке. Кроме того, один из обвиняемых поджег полицейскую машину в ночь на 22 декабря 2024 года в районе автосервиса на улице Чапаева в Екатеринбурге.

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