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12:10, 5 января 2025Мир

В США при обрушении моста в реку упал поезд с химикатами

KPTV: в США под поездом обрушился мост, и в реку попали химикаты
Вера Владзиевская
Вера Владзиевская (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Corvallis Police

В США под поездом обрушился эстакадный мост, и в реку попали химикаты, сообщает kptv.com со ссылкой на железнодорожную компанию Portland & Western Railroad (PNWR).

Инцидент произошел, когда поезд из 19 вагонов пересекал мост. Он не выдержал нагрузки и обрушился, в реку Мэри упал вагон с мочевиной. Данных о пострадавших нет, местные власти и полиция призвали жителей не заходить в реку.

В марте 2024 года в американском Балтиморе обрушился автомобильный мост имени Фрэнсиса Скотта Ки над рекой Патапско. Это случилось после столкновения грузового судна с одной из опор огромного сооружения.

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