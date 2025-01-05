В США при обрушении моста в реку упал поезд с химикатами

KPTV: в США под поездом обрушился мост, и в реку попали химикаты

В США под поездом обрушился эстакадный мост, и в реку попали химикаты, сообщает kptv.com со ссылкой на железнодорожную компанию Portland & Western Railroad (PNWR).

Инцидент произошел, когда поезд из 19 вагонов пересекал мост. Он не выдержал нагрузки и обрушился, в реку Мэри упал вагон с мочевиной. Данных о пострадавших нет, местные власти и полиция призвали жителей не заходить в реку.

В марте 2024 года в американском Балтиморе обрушился автомобильный мост имени Фрэнсиса Скотта Ки над рекой Патапско. Это случилось после столкновения грузового судна с одной из опор огромного сооружения.