Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:52, 6 января 2025Интернет и СМИ

Роскомнадзор назвал причину массового сбоя в работе сервисов

РКН: сбой в работе сервисов РФ произошел из-за аварии на магистральной сети
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ruslan Yarocky / URA.RU / Globallookpress.com

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) назвала причину массового сбоя в работе сервисов в России. Он произошел из-за аварии на магистральной сети у одного из операторов связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РКН.

Уточняется, что авария уже устранена, а работа сервисов восстанавливается.

Днем в понедельник, 6 января, россияне жаловались на проблемы с домашним интернетом, в связи с чем наблюдались неполадки в работе многих сервисов. В частности, поступали жалобы от клиентов мобильного оператора МТС.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Трагедии можно было бы избежать». Президент Азербайджана назвал способ предотвратить крушение самолета под Актау

      Российский турист пропал на Гоа при странных обстоятельствах

      Акции российских фармкомпаний взлетели на фоне вспышки метапневмовируса в Китае

      В Белоруссии опровергли слова Зеленского об извинениях со стороны Лукашенко

      На Западе указали на быстрое снижение запасов газа в Европе

      В Государственной Думе сочли Зеленского предателем единого русского народа

      МИД Ирана раскрыл детали договора с Россией

      Минобороны рассказало о поражении ВСУ в курском приграничье

      В Курской области сбили украинскую ракету

      Бывший тренер сборной России оценил слова сравнившего журналистов с фашистами Ротенберга

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше