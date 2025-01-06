Роскомнадзор назвал причину массового сбоя в работе сервисов

РКН: сбой в работе сервисов РФ произошел из-за аварии на магистральной сети

Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) назвала причину массового сбоя в работе сервисов в России. Он произошел из-за аварии на магистральной сети у одного из операторов связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу РКН.

Уточняется, что авария уже устранена, а работа сервисов восстанавливается.

Днем в понедельник, 6 января, россияне жаловались на проблемы с домашним интернетом, в связи с чем наблюдались неполадки в работе многих сервисов. В частности, поступали жалобы от клиентов мобильного оператора МТС.

