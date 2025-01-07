Норвежец Клебо отказался от поцелуев с девушкой перед чемпионатом мира

Норвежский лыжник Клебо отказался от поцелуев с девушкой перед чемпионатом мира

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо отказался от поцелуев и объятий с девушкой перед чемпионатом мира. Об этом он рассказал изданию Nettavisen.

По словам спортсмена, он принял такое решение, чтобы не заболеть. «Мне нужно держаться на небольшом расстоянии, сейчас это будет ключевым моментом. Она праздновала Новый год в Мадриде, поэтому при встрече нас будет разделять дистанция в два метра», — заявил Клебо.

5 января 28-летний Клебо выиграл «Тур де Ски». Норвежец одержал победу в гонке четвертый раз в карьере. Отмечалось, что после этого он также воздержался от контактов со своей девушкой.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в норвежском Тронхейме с 26 февраля по 9 марта.

Клебо — пятикратный олимпийский чемпион. Также в его активе девять золотых медалей мировых первенств.