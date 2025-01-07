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15:30, 7 января 2025Спорт

Норвежец Клебо отказался от поцелуев с девушкой перед чемпионатом мира

Норвежский лыжник Клебо отказался от поцелуев с девушкой перед чемпионатом мира
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Tomi Hänninen / Globallookpress.com

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо отказался от поцелуев и объятий с девушкой перед чемпионатом мира. Об этом он рассказал изданию Nettavisen.

По словам спортсмена, он принял такое решение, чтобы не заболеть. «Мне нужно держаться на небольшом расстоянии, сейчас это будет ключевым моментом. Она праздновала Новый год в Мадриде, поэтому при встрече нас будет разделять дистанция в два метра», — заявил Клебо.

5 января 28-летний Клебо выиграл «Тур де Ски». Норвежец одержал победу в гонке четвертый раз в карьере. Отмечалось, что после этого он также воздержался от контактов со своей девушкой.

Чемпионат мира по лыжным гонкам пройдет в норвежском Тронхейме с 26 февраля по 9 марта.

Клебо — пятикратный олимпийский чемпион. Также в его активе девять золотых медалей мировых первенств.

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