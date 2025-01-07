Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:06, 7 января 2025Мир

Предсказан итог возможной войны России и НАТО в Арктике

Sun: НАТО не готова к столкновению с Россией в Арктике
Кирилл Луцюк

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Столкновение вооруженных сил России и НАТО в Арктике закончится не в пользу Североатлантического альянса. Такой прогноз опубликовало издание The Sun.

В частности, оно процитировало старшего научного сотрудника по вопросам обороны и безопасности
Минну Оландер, которая обратила внимание на подготовку Финляндии к полномасштабной войне с Россией. И хотя тысячи солдат НАТО участвовали в учениях, которые проводились в арктическом регионе, Оландер не считает, что они готовы к реальному конфликту. Иными словами, военнослужащим альянса просто не выжить в суровых условиях здешних мест. Даже армия США не обладает навыками, необходимыми для проведения соответствующих экспедиционных операций.

В конце минувшего года начальник Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) Валерий Герасимов заявил о том, что в Арктике усиливаются присутствие и деструктивная деятельность США, что ведет к усилению напряженности и повышает вероятность конфликта.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп признался в понимании чувств России

      Трамп прокомментировал готовность Путина к общению с ним

      Туристка не выжила после падения в овраг на греческом Крите

      Звезда «Ходячих мертвецов» умер в возрасте 32 лет

      Трамп нашел причину конфликта на Украине

      Мостовой осудил Ротенберга за сравнение журналистов с фашистами

      Предсказан итог возможной войны России и НАТО в Арктике

      Стали известны подробности мирного плана Трампа по Украине

      Трамп собрался переименовать Мексиканский залив

      Cотни cотрудников McDonald's подали в суд на компанию

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше