Путин выразил соболезнования Си Цзиньпину из-за землетрясения в Тибете

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпину в связи с мощным землетрясением в Тибете, унесшим жизни десятков человек. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого стихийного бедствия, а также надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», — говорится в телеграмме.

Ранее 7 января в Тибетском автономном районе на юго-западе Китая около границы с Непалом произошло землетрясение магнитудой 6,8. По последним данным, жертвами ЧП стали 95 человек, еще 130 пострадали.

Си Цзиньпин призвал спасти как можно больше пострадавших от стихийного бедствия. Он также распорядился усилить мониторинг землетрясений, своевременно выделять аварийно-спасательные материалы и как можно скорее восстанавливать поврежденную инфраструктуру.