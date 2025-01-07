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00:29, 7 января 2025Наука и техника

Россия заняла шестое место в мире по среднему уровню IQ

International IQ Org: Россия заняла шестое место в мире по среднему уровню IQ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Китай занял первое место в мире по среднему уровню IQ, вторую и третью позицию заняли Иран и Южная Корея, а шестую — Россия. Статистику предоставил Международный реестр IQ (International IQ Organization).

Рейтинг был составлен по результатам тестов 1,4 миллиона человек из 127 стран. Все респонденты выполнили одинаковые задания для оценки интеллектуальных способностей.

Средний показатель у жителей из Китая — 107,43, Ирана — 106,63, Южной Кореи — 106,57. Уточняется, что четвертое и пятое места заняли Япония (106,54 балла) и Сингапур (105,25 балла). Средний мировой показатель IQ в 2024 году зафиксирован на уровне 100.

У россиян средний коэффициент интеллекта составил 103,31. Результат улучшился с 2023 года, когда средний IQ жителей России составлял 100,64 балла.

До этого сообщалось, что Украина заняла последнее место по обновленному рейтингу IQ в Европе и 78-е место в мире.

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