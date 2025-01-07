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12:34, 7 января 2025Спорт

Самый титулованный футбольный клуб Китая лишили профессионального статуса

Футбольный клуб «Гуанчжоу Эвергранд» из Китая лишили профессионального статуса
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Yong Teck Lim / Getty Images

Самый титулованный футбольный клуб Китая «Гуанчжоу Эвергранд» лишили профессионального статуса. Об этом во вторник, 7 января, сообщает агентство «Синьхуа».

Китайская футбольная ассоциация отказалась предоставить «Гуанчжоу Эвергранд» лицензию на выступление во втором дивизионе чемпионата страны в 2025 году. Причиной стали накопившиеся долги, из-за чего клуб лишился средств к существованию.

«Гуанчжоу Эвергранд» восемь раз выигрывал чемпионат Китая. Клуб завоевывал титулы семь сезонов подряд — с 2011 по 2017 год, а также стал чемпионом в 2019-м. Команда покинула высший дивизион в 2022 году.

Кроме того, «Гуанчжоу» дважды побеждал в Лиге чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК) — в 2013 и 2015 году. В 2016-м китайский клуб был признан самым дорогим в мире.

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