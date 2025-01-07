Самый титулованный футбольный клуб Китая лишили профессионального статуса

Футбольный клуб «Гуанчжоу Эвергранд» из Китая лишили профессионального статуса

Самый титулованный футбольный клуб Китая «Гуанчжоу Эвергранд» лишили профессионального статуса. Об этом во вторник, 7 января, сообщает агентство «Синьхуа».

Китайская футбольная ассоциация отказалась предоставить «Гуанчжоу Эвергранд» лицензию на выступление во втором дивизионе чемпионата страны в 2025 году. Причиной стали накопившиеся долги, из-за чего клуб лишился средств к существованию.

«Гуанчжоу Эвергранд» восемь раз выигрывал чемпионат Китая. Клуб завоевывал титулы семь сезонов подряд — с 2011 по 2017 год, а также стал чемпионом в 2019-м. Команда покинула высший дивизион в 2022 году.

Кроме того, «Гуанчжоу» дважды побеждал в Лиге чемпионов Азиатской конфедерации футбола (АФК) — в 2013 и 2015 году. В 2016-м китайский клуб был признан самым дорогим в мире.