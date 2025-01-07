Командование ВСУ планировало захватить село Большое Солдатское в Курской области

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) ставило солдатам задачу захватить село Большое Солдатское в Курской области, но им это не удалось. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что бойцы группировки «Север» нанесли мощное огневое поражение. По данный собеседника агентства, данные подтверждаются допросами пленных.

Министерство обороны России ранее заявило, что ВС РФ пресекли попытку прорыва ВСУ в Курской области. Потери украинских войск составили свыше 150 военнослужащих, четыре танка, две боевые машины пехоты, 16 боевых бронированных машин и инженерная машина разграждения.

До этого в Соединенных Штатах раскрыли план Украины в Курской области. Как заявил подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис, он заключался в том, чтобы контратака Вооруженных сил Украины создала впечатление, будто «они еще жизнеспособны».

