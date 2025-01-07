В КНДР раскрыли характеристики новой баллистической ракеты

ЦТАК: новая баллистическая ракета в 12 раз превысила скорость звука

Новая гиперзвуковая баллистическая ракета, испытанная 6 января в КНДР, в 12 раз превысила скорость звука. Характеристики ракеты раскрыло Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Гиперзвуковая планирующая боеголовка ракеты, запущенной с полигона в окрестности г. Пхеньяна в северо-восточную сторону, со скоростью в 12 раз быстрее скорости звука пролетела по намеченной траектории полета, достигнув первой максимальной высоты 99,8 км и второй максимальной высоты 42,5 км, и точно попала в заданную акваторию в открытых водах на расстоянии 1500 км», — говорится в сообщении.

Ранее южнокорейские военные сообщили, что Северная Корея осуществила запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. Также данный запуск также зафиксировала береговая охрана Японии.

Позднее информацию подтвердило ЦТАК. Отмечалось, что за испытанием по видеосвязи наблюдал глава КНДР Ким Чен Ын.