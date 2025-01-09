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12:24, 9 января 2025Спорт

Американцы отказались выплачивать взнос WADA

В США отказались выплачивать взнос WADA за 2024 год из-за дела китайских пловцов
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Управление национальной политики США по обороту контроля за наркотиками приняло решение об отказе выплачивать взнос Всемирному антидопинговому агентству (WADA) по итогам 2024 года. Об этом Американское антидопинговое агентство (USADA) сообщило на своем сайте.

Решение было принято в связи с ходом расследования допинг-дела о сокрытии проб китайских пловцов. В USADA заявили, что необходимо провести независимое расследование.

Ранее глава WADA Витольд Банька выступил с обращением к USADA в Париже. Он заявил, что в случае развития конфликта из-за допинг-дела китайских пловцов страна может быть изолирована на международной арене.

В апреле стало известно, что еще в январе 2021 года в пробах 23 китайских пловцов был обнаружен запрещенный триметазидин. В Китае тогда заявили, что следы препарата были найдены на кухне отеля, где останавливались спортсмены. В WADA посчитали, что доказательств, указывающих на употребление допинга, нет, поэтому пловцы были допущены к Олимпиаде в Токио.

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