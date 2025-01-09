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22:22, 9 января 2025Ценности

Айтишник стал мультимиллионером и потерял смысл жизни

Айтишник Винай Хиремат заработал $975 млн и теперь ему скучно быть богатым
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Заработавший 975 миллионов долларов (около 99,7 миллиарда рублей) соучредитель приложения loom Винай Хиремат признался в потере смысла жизни после достижения богатства. Об этом он написал на своем сайте.

В своем блоге программист отметил, что потерял вдохновение и ощущение цели. После успешной сделки Хиремат пробовал разные занятия: основал компанию, отправился в Гималаи без опыта восхождений и почти месяц работал над проектом DOGE.

Однако ничего из этого не принесло мужчине удовлетворения. В итоге айтишник отправился на Гавайи, чтобы найти себя и разобраться в своих чувствах.

Ранее в Индии инженер-программист незаконно развелся с женой при помощи тройного талака после того, как она отказалась заняться сексом с его начальником.

ЖЗЛ
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